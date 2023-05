Biella tamponamento in via Trieste, nessun ferito

Incidente intorno alle 9 oggi 22 maggio a Biella in via Trieste.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma questa mattina la Polizia Locale di Biella è stata chiamata ad effettuare i rilievi per un tamponamento avvenuto tra automobili. Fortunatamente i conducenti dei mezzi non hanno avuto bisogno di assistenza medica.