Biella, incidente tra auto e monopattino: ferito in ospedale (foto di S. Zorio)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolti un veicolo e un giovane a bordo del suo monopattino. È successo intorno alle 14 di oggi, 22 maggio, in via Serralunga, a Biella, vicino alla rotonda.

Il ragazzo, rimasto lievemente ferito, è stato assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per i rilievi del caso.