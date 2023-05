Dalla Svezia a Vigliano, scambio scolastico tra insegnanti

Durante la giornata di mercoledì 10 maggio, sei insegnanti svedesi delle scuole di Karlskrona, accompagnate dal referente Erasmus+ Johan Eggers, hanno visitato la Scuola Secondaria e le Primarie di Vigliano Biellese e le scuole primarie biellesi Collodi (I.C. Biella 3) e del Vandorno (I.C. San Francesco d'Assisi).

Questa bella opportunità segue la visita effettuata qualche settimana fa dal dirigente Enrico Martinelli alle scuole della cittadina di Karlskrona, insieme alle dirigenti dell'IC Valdengo Raffaella Miori; dell'IC Andorno Micca Marialuisa Martinelli e dell'IC Valdilana Riccardo Ongaretto. Essa è stata resa possibile grazie al progetto Erasmus+ che permette la mobilità al personale scolastico per osservare le modalità di lavoro in altre realtà europee, di acquisire nuove strategie di insegnamento e consente di porre le basi per futuri scambi e collaborazioni.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso l’I.C. di Vigliano si è svolto un corso di formazione regionale con la partecipazione delle ambassador Mariangela Gasparetto e Emanuela Boffa Ballaran. Presente all’evento Maria Sofia di Carluccio, funzionaria dell’Usr Piemonte.