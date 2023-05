A Graglia la meditazione insegnata da un grande Lama che viene da Dharamsala

In questi giorni è ospite del monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario un grande Lama esperto di filosofia e pratica buddhista, il quale ha accettato in via del tutto eccezionale di tenere una lezione di teoria e pratica sulla meditazione e sul modo di controllare il corpo, la parola e la mente.

Il Ven. Geshe Konchok Wangdu ha ottenuto il grado di Geshe Larampa presso la Drepung Loseling Monastic University nel 1998. E’ relatore in seminari nazionali ed internazionali di studi buddhisti ed è stato per anni docente senior presso l'Institute of Buddhist Dialectic di Dharamsala, dove attualmente vive. Collabora con il ministero della cultura indiana per la promozione e la conservazione della lingua e delle tradizioni del Ladakh. Insegna filosofia, psicologia, logica e pratiche buddhiste in India e all'estero.

L'incontro, che comprende numerosi esercizi di meditazione è aperto a tutti e l'ingresso è gratuito. Domenica 28 maggio 2023 - ore 14,30. Per ragioni organizzative è gradita una conferma di partecipazione alla segreteria: Telefono e WhatsApp: +39 371 4850044 Email: coordinamento@mandalasamtenling.org