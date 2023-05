Gaglianico, Comune e Fondo Edo Tempia insieme con il Progetto “Mangiare Bene per Vivere Sani”

Partirà a fine maggio il Progetto “Mangiare Bene per Vivere Sani” che vedrà Comune di Gaglianico e Fondo Edo tempia ancora una volta insieme per accompagnare i cittadini del Paese alla cura e alla salvaguardia della propria salute. Si tratta di una nuova iniziativa che rientra nel programma triennale di collaborazione che da anni lega i due enti. Nel 2022 l’attenzione è stata focalizzata sulla prevenzione, fulcro dell’attività di Fondo Edo Tempia, associazione biellese no-profit attiva sin dal 1981 per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza dei malati oncologici e delle loro famiglie.

Il “Progetto Prevenzione” offerto gratuitamente a tutti i cittadini residenti nel Comune di Gaglianico è partito a dicembre 2021 con le Visite Senologiche tenute dalla Dott.ssa Adriana Paduos, medico-chirurgo oncologico di Fondo Edo Tempia, presso la Casa di Risposo e proseguito per tutto il 2022 con le visite di Prevenzione Cardiovascolare (novembre e dicembre 2022), visite Senologiche di Prevenzione Oncologica per le donne (febbraio 2023) per concludersi a marzo 2023 con il Prelievo del Dosaggio del PSA per la prevenzione del Tumore alla Prostata rivolto agli uomini dai 50 agli 80 anni. Per il 2023 si è pensato di porre l’attenzione sulla corretta alimentazione con una serie di nuove iniziative sempre rivolte ai cittadini del Comune. Mercoledi’ 24 e mercoledi’ 31 maggio alle ore 19.00 presso il bar del conad di via fiorita a gaglianico, sono previsti due aperitivi a chiusura delle camminate sportive di “spirito giusto” che tornano dopo il successo della prima edizione dell’agosto scorso.

Nate dall’idea del Consigliere Eleonora Selva insieme ad “Atletica Gaglianico” consentono ai partecipanti interessati di svolgere una sana attività all’aperto utilizzando le attrezzature sportive posizionate presso il Parco Giochi Primo Corbelletti. Gli aperitivi saranno condotti dalla Dott.ssa Adriana Paduos che fornirà preziosi consigli per una sana e corretta alimentazione.

Mercoledi’ 7 giugno alle 21.00 presso l’auditorium comunale questa prima tranche si chiuderà con una serata di presentazione del nuovo progetto “mangiare bene per vivere sani” con la preziosa partecipazione di alcune nutrizioniste che collaborano con fondo edo tempia. In Autunno poi l’idea è quella di organizzare un corso di cucina con l’aiuto di uno chef che insegnerà a preparare piatti e ricette gustose secondo il principio “buon cibo 0 buona salute”. «Questo progetto - dichiara il Sindaco Paolo Maggia - è al centro di tutte le scelte fatte finora dalla nostra Amministrazione Comunale per migliorare la vivibilità del paese e il benessere dei Cittadini, spingendo sempre più in alto la qualità della vita nel… Gaglianico Paese del Buon Vivere».