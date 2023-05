Ospedale di Biella, Corradino: "Parcheggi gratuiti per dipendenti e volontari"

"Oltre ai dipendenti dell'ASL, soltanto i volontari che prestano servizio all'Ospedale degli Infermi di Biella potranno parcheggiare gratuitamente nell'area degli stalli del nosocomio"

Lo dichiara il Sindaco di Biella Claudio Corradino durante il Consiglio Comunale di oggi, lunedì 22 maggio, a fronte dell'interrogazione presentata dal Partito Democratico, ed esposta dal Consigliere Paolo Rizzo.

“Abbiamo fatto un accordo – afferma il primo cittadino – con il Comune di Ponderano che prevede la gratuità di circa 40 stalli a favore dei volontari. La contropartita è l'inumazione delle parti amputate dei pazienti dell'ospedale, che devono essere conservate e, per le quali, Ponderano aveva difficoltà di conservazione. Per quanto riguarda i lavoratori di mensa e pulizie il problema non riguarda il Comune di Biella, ma deve essere risolto da ASL e Comune di Ponderano”.

Completamente insoddisfatto il Consigliere Rizzo: “A settembre 2020 – dice Rizzo – avevamo presentato una mozione per chiedere al Sindaco ogni azione possibile per mantenere la gratuità dei 75-85 posti siti sul territorio di Biella. Maggioranza e opposizione hanno, quindi, concertato una mozione per ogni azione stragiudiziale finalizzata alla gratuità. La risposta di oggi del Sindaco dimostra che quella mozione concertata è stata travisata”.