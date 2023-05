Centri estivi, a Cossato il Comune tende la mano alle famiglie

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Cossato ha ritenuto opportuno fornire un aiuto concreto alle famiglie cossatesi e non, in merito alla organizzazione di un Centro Estivo da realizzarsi presso la Scuola Infanzia Adolfo e Celeste Fila (Centro), sita in P.zza Perotti.

“Esso sarà riservato ai bimbi in età di Scuola dell’Infanzia e dei primi due anni della Scuola primaria nell’anno scolastico 2022/2023 – spiegano dal Comune in una nota stampa - Il Centro avrà la durata di quattro settimane e, precisamente, dal 3 al 28 luglio 2023, con orario dalle ore 7,45 alle ore 16,45 e comprenderà il servizio mensa, fornito dalla So.Ri.So. Il servizio sarà a numero chiuso e prevede la compresenza massima di 45 utenti. Particolare attenzione sarà rivolta alla richiesta di minori diversamente abili. Le domande di iscrizione dovranno essere compilate on-line da parte degli utenti, entro il 31 maggio 2023, sul portale J-City accessibile dal sito del Comune di Cossato. Per la formazione della graduatoria sono stati stabiliti dei criteri che prevedono vari punteggi a seconda della situazione famigliare degli utenti (unico genitore, entrambi i genitori lavoratori, un solo genitore lavoratore, ecc.). In caso di parità di punteggio, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della domanda. Gli utenti residenti a Cossato avranno la precedenza assoluta. Il costo per settimana sarà di € 55,00 per i residenti e di € 75,00 per i non residenti”.

L’organizzazione del Centro estivo vede la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, sempre presente con l’elargizione di un prezioso contributo e del CISSABO, per quanto riguarda l’inserimento mirato di eventuali utenti diversamente abili. Il sindaco Moggio e l’assessore Colombo esprimono la loro soddisfazione per la realizzazione del futuro Centro Estivo unitamente ad un grande ringraziamento al personale dell’Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici, per l’impegno e la competenza con cui è stato raggiunto l’obiettivo.