E’ stata indetta una convocazione della IV Commissione Consiliare per mercoledì 24 maggio alle ore 18,00 presso la sala riunioni di Palazzo Pella, in via Tripoli 48.

I punti all’ordine del giorno riguardano: Programmazione dei lavori di riqualificazione delle scuole cittadine finanziati dal PNRR e conseguente calendario spostamento classi per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025; Varie ed eventuali.