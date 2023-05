Al Golf Cavaglià la “Pro- Am del Venticinquennale” con Costantino Rocca

È iniziato il conto alla rovescia per la “Pro- Am del Venticinquennale” che giovedì inaugurerà i festeggiamenti del 25° anniversario del Golf Club Cavaglià. Alla gara sono attese oltre 25 squadre capitanate da un professionista della Pgai e composte da 4 dilettanti per più di 130 partecipanti. Si giocherà sulla distanza di 18 buche (punteggio medal) con formula 2 score validi su 5. Ospite d’onore e sicuro protagonista in campo sarà il grande Costantino Rocca.

Bergamasco, classe 1956, Costantino è stato uno dei più forti giocatori europei degli anni '90, quando vinse 5 prove dello European Tour e divenne famoso in tutto il mondo per il 2º posto al Open Championship del 1995, in cui fu sconfitto solo al play-off dallo statunitense John Daly sull'Old Course di St. Andrews dopo aver imbucato un lunghissimo putt da fuori green alla 72ª e ultima buca per andare allo spareggio (gelando l'americano che stava già festeggiando...).

Costantino torna per la terza volta a Cavaglià dopo aver presenziato nel 2015 al vernissage delle 18 buche e per l’evento del ventennale: <<Il posto mi piace molto, ritorno sempre volentieri a Cavaglià, ricordo che è un campo molto carino con diverse buche delicate – spiega Rocca che ha al suo attivo anche 3 partecipazioni alla Ryder Cup dove nel 1997 sconfisse Tiger Woods -. L’augurio è che giovedì sia una bella giornata di sport e divertimento, sperando nel meteo>>. Tra gli altri protagonisti in campo si segnalano i pro di casa Vincenzo Pelle, Pino Monteleone e Marco Hofer e poi diversi giocatori con esperienze sui circuiti europei (Alps, Challenge e European Tour) come Corrado De Stefani, Stefano Reale, Alessandro Tadini, Pippo Calì, Federico Sità, Giorgio Del Boca e Andrea Perdoncin, senza dimenticare Claudio Manachino, vincitore con il suo team dell’edizione dei “vent’anni”.

La venticinquesima stagione di Cavaglià proseguirà poi con una serie di altri eventi dove spiccano i Campionati Biellesi di Doppio Trofeo Cappellificio Biellese 1935 (venerdì 2 giugno), i Campionati Nazionali Under 12 in programma l’1-2 luglio e la Gara Nazionale su 36 buche (29/30 luglio), per culminare con la Coppa del Presidente di ottobre.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.