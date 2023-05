Biella, due eventi da non perdere a Palazzo Ferrero

In arrivo due eventi per la 5° edizione di Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni. Si tratta di On the road: viaggio musicale e letterario da costa a costa nell’America del mito, in programma alle 21 di giovedì 25 maggio, a Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 29, Biella. Un viaggio da una costa all’altra degli USA tra musica e letteratura che ci farà riflettere sul mito americano e le sue sfaccettature. Il fascino di un percorso mitico, guidati dalla musica e dai libri, alla scoperta della vastità di temi e melodie degli States, un viaggio dentro e fuori noi stessi per guardare l’America con occhi nuovi. L’ingresso è libero!

Sabato 27 maggio alle ore 16:30 Nicola Magrin farà una guidata alla mostra Altri voli con le nuvole. Un’occasione straordinaria per poter approfondire il suo racconto pittorico composto da 123 acquarelli che compongono la mostra ospitata a Palazzo Gromo Losa all'interno della 5a edizione di Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni. Prenotazione obbligatoria al 388 5647455 (max 25 persone). Ritrovo a Palazzo Ferrero alle ore 16.15