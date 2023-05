Lutto per la morte di Aldo Biscaldi, apprezzato commerciante del Biellese

Lutto nel Biellese per la morte di Aldo Biscaldi, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 75 anni. Apprezzato commerciante, era noto in tutta la provincia per la sua professionalità.

La veglia di preghiera verrà recitata a Gaglianico domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, alle 14.30 di martedì 23 maggio.