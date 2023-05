Giovane alla guida finisce fuori strada con l’auto per l’asfalto bagnato sulla Provinciale per Zimone (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione per un giovane alla guida, finito con l’auto fuori strada a causa, molto probabilmente, dell’asfalto bagnato reso viscido dalle piogge.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3 di questa notte a Cerrione, lungo la Provinciale per Zimone. Fortunatamente il 23enne di Biella non avrebbe riportato ferite. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.