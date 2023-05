Cancello forzato nella notte, scatta l’allarme in una ditta di Masserano (foto di repertorio)

Scatta l’allarme in una ditta di Masserano e i Carabinieri si portano immediatamente sul posto. Il fatto è accaduto ieri sera, 20 maggio: stando alle prime informazioni raccolte, i militari dell’Arma avrebbero riscontrato un probabile tentativo di effrazione su di un cancello. Al momento non risulterebbe alcun ammanco. Gli accertamenti del caso sono in corso.