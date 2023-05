Biella, auto colpisce palo e finisce dentro lo spartitraffico

Sinistro autonomo ieri sera, 20 maggio, vicino alla rotonda di via per Candelo e corso Europa, a Biella. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale ma stando alle prime ricostruzioni l’auto si è prima scontrata contro un palo poi ha terminato la sua corsa all’interno dello spartitraffico.

Sul posto anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al guidatore e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Fino alla rimozione del mezzo, la strada è stata chiusa alla viabilità e il traffico deviato in altre direzioni.