Ancora piante cadute nel Biellese, strada allagata verso Oropa per una griglia intasata FOTO

Proseguono gli interventi di rimozione di tutte quelle piante che, nelle scorse ore, sono precipitate al suolo a causa delle intense piogge. In azione AIB e Vigili del Fuoco: i primi hanno operato poco dopo le 20 di ieri, 20 maggio, sulla strada per Oropa per il recupero di rami caduti sulla carreggiata e la liberazione di una griglia di scarico che ha portato all’allagamento della sede stradale.

I secondi, invece, hanno operato nella notte nei comuni di Valle San Nicolao, Cerrione e Zubiena. Infine, da oggi, le squadre AIB si organizzeranno per ulteriori controlli e verifiche sul territorio.