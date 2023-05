Pralungo festeggia il 40° anniversario della Fanfara Alpini FOTO e VIDEO

Sabato 20 maggio, presso il Polivalente di Pralungo, si è tenuta la festa dei 40 anni della Fanfara che, grazie all’entusiasmo dei partecipanti, ha valorizzato l’importanza della musica e della socialità.

“All’evento hanno preso parte molti giovani, che hanno dimostrato impegno e dedizione, tutti partecipi e molto attivi! Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e parteciperemo presto a molte altre occasioni.” Afferma con entusiasmo la Presidente della Fanfara, Enza Mazzia Piciot.

La manifestazione ha avuto inizio, alle 16:30, con l’alzabandiera accompagnato dalle note e dai cori dell’Inno d’Italia. Successivamente, la Fanfara seguita da tutte le autorità presenti, ha sfilato lungo le vie del paese dirigendosi verso la dimora per anziani e allietandone la giornata. “La festa è dedicata a tutte le generazioni: occorre coinvolgerle e valorizzarle.” Affermano gli organizzatori. “Vorrei portare un saluto al nostro Presidente Marco Fulcheri della sezione Alpini di Biella che per problemi di salute non ha potuto partecipare.” Continua Mazzia Piciot.

I cinquanta elementi d’orchestra, si sono esibiti di fronte a un pubblico gioioso, regalando al paese un’esperienza indimenticabile. All’iniziativa hanno preso parte le scuole, le istituzioni e il comune di Pralungo, uniti nella musica e nello spirito di collaborazione.