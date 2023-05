La meravigliosa Stintino in Sarfegna, famosa in tutto il mondo per le sue spiagge ed il mare trasparente, è la meta che propone Auser Biella per il prossimo settembre, in particolare dal 12 al 26 presso il Club Esse Roccaruja.

Gli interessati possono contattare Auser Biella (0153599263; 3403797577)