MorokkoGrandTour, si trovano a Barcellona i 5 biellesi partiti per la spedizione in nord Africa VIDEO

Si trovano a Barcellona i protagonisti del tour (Gianni Baù, Bruno Mussetti, Valter Targa, Massimo Bottino e Silvana Derossi), che affronteranno un lungo tragitto in moto, uniti dallo spirito dei veri avventurieri.

“Siamo partiti da Genova sotto la pioggia, ma per fortuna qui il tempo è più clemente - affermano i motociclisti sfoggiando la mascotte di Lilt offerta dalla Presidente, Rita Levis, alla partenza da Biella – Ricordiamoci di fare una piccola donazione per la prevenzione, ciascuno di noi può apportare un contributo”.

I moto-amatori potranno prendersi una pausa di circa tre ore, per poi recarsi a Tangeri, l’arrivo è previsto per le 20:30. “All’arrivo andremo a riposare e al mattino, partirà ufficialmente la nostra avventura! Per il momento è tutto, ma vi aspettiamo per le prossime tappe del MorokkoGrandTour, che documenteremo attraverso i nostri canali social.”

