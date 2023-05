Storie di montagna e di alpinismi al Sociale, grande interesse all’evento del CAI Biella FOTO

Ha suscitato interesse ieri la serata evento al Teatro Sociale di Biella dal titolo “Diversi Alpinismi. Storie di Montagna”. L’incontro, inserito nel programma dei 150 anni del CAI, ha visto il direttore de La rivista del CAI intervistare alcuni grandi nomi dell’alpinismo italiano e chi un giorno lo diventerà.

Al centro le storie e le esperienze di vita di ognuno: da quelle dei paraclimber che con la forza di volontà hanno abbattuto i loro limiti fisici, Andrea Landri e Max Coda, a quella di chi, come gli accademici Gian Luca Cavalli e Manrico dell’Agnola, in un mondo tutto esplorato, decide ancora di dedicarsi all’alpinismo esplorativo, a quelle dei giovani più forti alpinisti selezionati per far parte di una sorta di nazionale dell’alpinismo, l’Eagle Team.

Per finire con quella del pluripremiato Emrik Favre. Inoltre, è stato presentato il progetto “Tas-CAI, la borsa-zaino che fa bene al cuore di chi va in montagna”. Un progetto che vede coinvolti il CAI, l’Its TAM (Istituto tecnologico Tessile Abbigliamento Moda), il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti), il polo Circolabile della cooperativa Orso Blu, il Carcere di Biella e le associazioni del Tavolo del Carcere. Un progetto di economia circolare e di inclusione sociale che vede il coinvolgimento di alcuni ragazzi con difficoltà di inserimento lavorativo e alcuni detenuti della locale casa circondariale.