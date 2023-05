Ghiaia e detriti intasano nella notte la presa dell’acqua di Sagliano, tecnici del Cordar al lavoro FOTO

Tecnici del Cordar al lavoro da ieri sera per ripristinare la presa di Sagliano Micca intasata da ghiaia e altri detriti che, in assenza di precipitazioni, si è accumulato lungo i rii e i torrenti. Si tratta di uno dei tanti centri di raccolta che rifornisce d’acqua il territorio biellese. In questo caso le frazioni limitrofe e il centro di Biella.

“Da troppo tempo non pioveva e, ora, tutto il materiale rimasto nei corsi d’acqua è tornato giù a valle finendo in un colpo solo nella presa – spiega il presidente del Cordar Biella Gabriele Martinazzo - Adesso, la vasca è pulita e libera per l’utilizzo. Le griglie hanno tenuto. Inoltre, dalle 5 di oggi, il personale preposto sta agendo per monitorare tutto il Biellese ma non sono state riscontrate, al momento, problematiche nei torrenti dove sono posizionate le varie prese. Sono in contatto da stamane con i tecnici Servo, Corniati e Cassandrin. Si sta operando al meglio proprio per evitare che manchi un servizio necessario, come l’acqua, per i cittadini biellesi”.