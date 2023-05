Candelo, raccolta dei rifiuti nelle ore notturne. L’invito del sindaco ai cittadini: “Contenitori la sera prima”

“SEAB ci comunica che, per qualche giorno, il servizio di raccolta rifiuti verrà effettuato nelle ore notturne”. A scriverlo il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social.

Da lì, l’invito ai cittadini “a esporre i contenitori per la raccolta differenziata la sera precedente il giorno di raccolta (es. raccolta carta martedì, contenitore da esporre lunedì sera). Vista l'importanza della segnalazione, vi chiedo di fare passaparola. Vi aggiornerò nel momento in cui avremo nuove comunicazioni. Per eventuali segnalazioni e mancati passaggi, contatti SEAB: numeri verdi 800.399760 - 800.256463 (da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.00; il venerdì dalle 8.30 alle 15.30), servizio Whatsapp 347/4224966”.