Alluvione Emilia Romagna, l’Auser Cossato si attiva negli aiuti a favore della popolazione

L’Auser Cossato Volontariato ODV, in collaborazione con i promotori per la rinascita della Pro Loco Cossatese, si è attivata per cercare di aiutare la popolazione dell'Emilia Romagna colpita dalla tragedia dell'alluvione. Lo annuncia il presidente Marco Abate: “La prossima settimana chiederemo un incontro al sindaco Enrico Moggio che ha già dato la sua disponibilità per organizzarci e portare avanti un’azione comune. Contatteremo anche le altre associazioni del territorio cossatese, perché collaborare in momenti come questo credo sia un obbligo morale per tutti noi”.

Ma l’attivismo di Auser non si esaurisce qui. Nei giorni scorsi, i volontari hanno distribuito i dolci (ricevuti gratuitamente dalla ditta De Mori di Cossato) alla San Vincenzo di Cossato, ai volontari della Chiesa della Speranza di Cossato, ai giovani dell’Oratorio della Spolina e all' Emporio della Solidarietà Caritas della Valsessera che li distribuiranno a chi di dovere. “Grazie – conclude Abate - a Massimo Platini e a tutti i volontari dell’Emporio Valsessera per averci imprestato gratuitamente il loro furgone”.