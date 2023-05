Siglato in queste ore il tesseramento tra il pilota biellese Alberto Bonino e il Piandelagotti Fuoristrada Asd. Il driver biellese che prenderà parte alle gare del Trofeo Italia Fuoristrada e utv in coppia con Letizia Lebole sarà per tutta la stagione sotto la bandiera di questa importante scuderia che ha visto negli scorsi anni grandi nomi della velocità fuoristrada tra le sue fila.