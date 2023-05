Lunedì 22 maggio alle ore 18 si terrà, presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 6, Biella, l’evento L’opera di Massimo Sella in Fondazione Sella per la presentazione dell’archivio fotografico e documentale dello scienziato biellese Massimo Sella, depositato in Fondazione Sella dai discendenti e dall’Associazione Testimonianze per Massimo Sella, fondata da Selina Sella.

Introduce Angelica Sella, modera Marco Cassisa, intervengono Alvise Marsoni, Elena Gallo, Marina Itolli, Andrea Pivotto, Massimo Sella, Mattia Sella, Marino Budicin, Francesco Alberti La Marmora, Maurizio Sella, Silvia Marsoni

Alle 21 sarà proiettato il film documentario Il piacere del vivere scarno (2014), regia di Francesco Alberti La Marmora) nel quale Selina Sella, figlia di Massimo, ricorda il padre ripercorrendo i luoghi in cui è vissuto.

A seguire l’anteprima del trailer Paron e paronsin – Silvio e Paolo Marsoni e la Cartiera di Villorba