Il Liceo Sella rende omaggio a Picasso a Verrone, a 50 anni dalla sua morte

Sono passati 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, scomparso nel 1973 a 91 anni. E per commemorare questo anniversario, saranno organizzate celebrazioni del suo lavoro e della sua eredità artistica per tutto l'anno in Francia, Spagna e a livello internazionale. Così si farà anche a Verrone, dove il 26 maggio alle 20,30 al castello è previsto l'evento Art Exhibition.

A curare il progetto sono state le docenti Deborah Albini e Antonella Boretti. Coinvolte le classi 3H e 5H dell'indirizzo Artistico ma anche alcune del Linguistico.

"Ringraziamo di averci coinvolti in questo bellissimo progetto - commenta la professoressa Albini - . I ragazzi hanno lavorato duramente, e nella serata è prevista oltre alla presentazione di un'opera che i ragazzi hanno realizzato ispirandosi alle sue poesie, ci sarà anche una sfilata con abiti scultorei realizzati dagli studenti in diversi materiali compreso il vetro, grazie al progetto realizzato durante l'anno in collaborazione l'artista Silvia Levenson. Non è tutto qui, perchè i ragazzi del Linguistico leggeranno anche alcune poesia di Pablo Picasso in spagnolo e in francese".