Enoarmonie della natura, a Salussola la scoperta del vino per ogni stagione

Preludio all’avvio del calendario della rassegna nella Rete Museale biellese, il concerto di domenica 21 maggio a Salussola Villa Ca’ Bianca, prestigiosa location panoramica immersa tra i vigneti e la vegetazione collinare della frazione San Secondo e sede dell’azienda vitivinicola DonnaLia, apre al pubblico l’edizione 2023 di Suoni in Movimento.

Il ricco programma ideato rappresenta molti aspetti che la rassegna intende valorizzare. In primis all’interno del titolo Enarmonie della Natura i contenuti riflettono l’ampio percorso dell’intera programmazione che porta il titolo, non a caso, di Concerto Italiano e che è interamente dedicata al repertorio italiano dal ‘500 al contemporaneo, proponendo l'emblema da sempre della musica barocca italiana nel mondo, le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, vivida trasformazione in musica di scenari che la natura offre e racconta. La traduzione in musica delle quattro scenografie naturali che cadenzano il nostro passaggio annuale in natura sarà, in questa occasione, introdotto dal relatore Davide Botto, che insieme alla cantina ha scelto il racconto di quattro accostamenti enologici, uno per stagione, finalizzati ad una promozione virtuosa e condivisa con il pubblico, di realtà territoriali operative da decenni, integrate nel territorio e proattive per il patrimonio artistico e paesaggistico del biellese, intuizioni che si intendono riproposte e declinate nel contenuto di ciascun concerto di questa edizione.

I protagonisti: l’Ensemble dell’Orchestra Classica di Alessandria, il solista Nicola Marvulli al violino, Manuela Tamietti di Storie di Piazza che interpreterà i quattro Sonetti anonimi tradizionalmente attribuiti allo stesso Vivaldi e Davide Botto enorelatore. A conclusione del concerto seguirà una degustazione dei vini protagonisti. La rassegna nelle sedi della Rete Museale avrà inizio Domenica 11 giugno.www.suoniinmovimento.itGli interpreti Ensemble dell'Orchestra Classica di AlessandriaNicola Marvulli violino solistaLettura dei Sonetti di Vivaldi a cura di Manuela Tamietti di Storie di PiazzaEnorelatore Davide Botto

Il programma del concerto

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Le quattro stagioni dall’op.8 “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione”

La primavera - Concerto nr. 1 in Mi maggiore opera 8 RV 269

L’estate – Concerto nr. 2 in Sol minore opera 8 RV 315

L’autunno - Concerto nr. 3 in Fa maggiore opera 8 RV 293

L’inverno - Concerto nr. 4 in Fa minore opera 8 RV 297

Ensemble cameristico dell'Orchestra Alessandria Classica

Ensemble cameristico dell'Orchestra Alessandria Classica, Ensemble cameristico-sinfonico, svolge la propria attività in ambito nazionale e non, curando l'offerta di iniziative musicali (tramite concerti, Festival, lezioni-concerto) in svariate formazioni. E' composta da musicisti professionisti italiani, che si esprimono non solo in ambito prettamente classico, ma spaziano con disinvoltura dalla musica per film, jazz, etnica al pop. Nel corso della sua attività, l'orchestra si è avvalsa della collaborazione di Direttori, Solisti, Cantanti e Arrangiatori di chiara fama. Vanta svariate registrazioni discografiche quali: "Un amore così grande" del tenore Pietro Ballo (Warner), “La Passione di Cristo secondo S. Marco” ed il “Transitus animae” di Lorenzo Perosi (Bongiovanni), “Angelo Francesco Lavagnino: Orchestral works”, e ancora “Mohicans chapter 2”, “Celtic angels”, “Soul Africa” (Edel), musiche di Baldoni - De Stefani – Re e "La Sinfonia della croce" (Warner) di Rodolfo Matulich. Ha al suo attivo numerosi concerti in tutta Italia tra i quali un prestigioso concerto a Roma per la Camera dei Deputati organizzato dall'Ufficio di Presidenza della Camera a Montecitorio. In ambito operistico ha collaborato a numerosi allestimenti. Organizza da ormai ventidue anni, il Festival Internazionale A. F. Lavagnino denominato "Musica e cinema" che vede la partecipazione di personalità illustri del mondo del cinema e della televisione. In ambito cinematografico sono state realizzate diverse colonne sonore. Nel 2004 presso il Parco Novi Sad di Modena, alla presenza del tenore Luciano Pavarotti, diretta da Leone Magiera, ha eseguito la "Bohème"; da sei anni è l'orchestra della finale del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”(Alessandria) e inoltre nel settembre 2015 si è esibita nell'evento “Aspettando la mostra”, anteprima della Mostra del Cinema di Venezia, (Sala Darsena - Lido), con l'esecuzione pubblica, in prima assoluta, della partitura recuperata del film “Il mercante di Venezia” di A.F. Lavagnino. Dal 2019 è in corso un progetto originale di parole, musica e immagini, a tema spazio, nato dalla contaminazione del Festival Lavagnino col Festival dello Spazio di Busalla, nel 50° anniversario dello sbarco sulla luna. Appartiene al grande artista Emanuele Luzzati il logo dell'Orchestra Classica di Alessandria.

Nicola Marvulli

Diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Pescara nella classe di P. Binchi, si è avvalso dei consigli di numerosi maestri, tra i quali Salvatore Accardo, Marco Rizzi, Daniele Orlando, Sergej Krylov, Sigiswald Kuijken. Dopo il biennio di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di F. Cusano, ha conseguito il Master of Arts in Music al Conservatorio di Lugano nella classe di Klaidi Sahatci, ed è stato selezionato come Konzertmeister del progetto Silvio Varviso (Ticino musica 2016).Premiato in numerosi concorsi e rassegne, ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica di Pescara all’età di undici anni. Si è esibito come solista con l’orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara, l’Orchestra Sinfonica della provincia di Bari, l’Orchestra da Camera Benedetto Marcello, l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, l’Orchestra da Camera “R. Strauss” e la Camerata giovanile della Svizzera italiana eseguendo il Concerto di Haydn in Do maggiore, il Concerto op.64 di Mendelssohn, il Concerto op.22 di Weniawski e le Quattro stagioni di A. Vivaldi. Membro stabile per tre anni dei Solisti Aquilani, si è esibito in sedi importanti: Teatro Carlo Felice di Genova, Sala Verdi di Milano, Teatro dal Verme di Milano, Stagione IUC di Roma, Biennale Musica di Venezia, Teatro Argentina di Roma, Politeama Garibaldi di Palermo, Sala Filarmonica di Lubjana, Sala Filarmonica di Kaunas. Attivo anche come camerista, ha suonato per l’Accademia Filarmonica di Messina, l’Emilia Romagna Festival, la Fondazione Franco Michele Napolitano di Napoli, l’Unione Musicale di Torino e la Società dei Concerti L. Barbara di Pescara; vanta anche un’attività internazionale che ha toccato Spagna, Francia, Austria, Grecia, Romania, Germania, Olanda, Argentina e Bolivia. Interessato alla musica in ogni sua forma, frequenta il triennio di primo livello di Composizione presso il Conservatorio A. Casella de L’Aquila e il Master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera tenuto dal Trio di Parma assieme a Tiziana Columbro e Camilla Patria. Suona un Luigi Contavalli del 1890. È docente di violino presso il Conservatorio U. Giordano di Foggia.

Manuela Tamietti

Manuela Tamietti, svolge attività artistica nell’ambito della recitazione dal 1986 esprimendosi per circa un ventennio prevalentemente come attrice e doppiatrice in circa ottanta produzioni teatrali esplorando i vari generi interpretativi (tournée nazionali e internazionali). Negli ultimi anni è passata all’organizzazione, direttrice artistica e regia, svolgendo attività come operatrice alla cultura curando gruppi e luoghi. Dal 2000 in poi ha sviluppato meglio le capacità creative applicate alla produzione: networking, fund raising, concept, multimedialità, progettazione, scrittura coaching. Attualmente direttrice artistica di Storie di Piazza e di Amici della lana e cura la programmazione di entrambe le associazioni: Storie Biellesi per la Rete Museale Biellese e Wool Experience per il Lanificio Botto di Miagliano.

Informazioni:

In caso di maltempo il Concerto si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di Salussola Monte

E’ consigliata la prenotazione tramite SMS o Whatsapp al numero 370/3031220 oppure all’indirizzo mail segreteria@nuovoisi.it entro le 12 del giorno del concerto.