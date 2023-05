Arte, tessile e territorio si incontrano e si "legano"

Sarà inaugurata oggi, 20 maggio, una mostra molto interessante in un luogo caratteristico e storico del nostro territorio: l'Oratorio del Santo Sudario del Piazzo. Biella Città Creativa dell'Unesco, ospiterà per quasi due mesi, fino al 1 luglio, una mostra di sculture di artisti famosi quali Nazareno Biondo, Emanuele Giannelli, Elizabeth Aro e Teodolinda Caorlin, che in questa particolare occasione hanno deciso di unire le proprie creazione alla bellezza dei nostri tessuti e dei nostri prodotti tessili, intrecciandoli e dando nuove forme e significati.

'Legami' pare essere il titolo più appropriato ad un evento che oggi ancor di più, vuol dare un nuovo segnale ad una città che si dimostra pronta ad unire le forze, per spingere gli individui a connettersi. Scopo unico mostrare la bellezza in tutte le sue espressioni, usandolo anche come mezzo di aiuto per associazioni che ogni giorno supportano deboli e fragili, come in questo caso la ALICE, che quotidianamente sostiene malati e famiglie nel loro percorso di recupero dall'ictus. Una mostra che vede coinvolto anche il Lanificio Rogna, che, sensibilizzato dall'argomento, ha voluto sostenere il progetto, contribuendo attivamente.

La nostra città è meritevole, ricca di bellezze paesaggistiche e storiche, pronta ad accogliere artisti primari, curiosi e stimolati dalle connessioni create, insieme a tutte le aziende, tante, che hanno aiutato a rendere possibile l'evento, sotto la direzione artistica di Dina Pierallini e Valentina Redditi. I legami aiutano , e continueranno a valorizzare sempre di più il nostro patrimonio, territoriale e tessile, attraverso tutti i mezzi che il bello ci propone.