Si scontra con un animale selvatico e dopo l’urto finisce con l’auto contro un guard rail

Attimi di paura per una 46enne alla guida, che si è vista spuntare all’improvviso un animale selvatico in mezzo alla strada. L’impatto è stato inevitabile e, a causa dell’urto, è finita contro un guard rail.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, 19 maggio, tra i comuni di Sostegno e Villa del Bosco. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso, assieme al carro attrezzi per il recupero del mezzo. L’animale, invece, non è stato ritrovato: molto probabilmente ha fatto perdere le sue tracce nella boscaglia vicina.