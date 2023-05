Fortunatamente non si sono registrati feriti nell’incidente stradale, avvenuto ieri mattina, 19 maggio, lungo la Super in prossimità dell’uscita per Vigliano, in direzione di Cossato. A rimanere coinvolte, per cause da accertare, due auto condotte da due giovani biellesi di 22 e 28 anni. Sul posto i Carabinieri per la viabilità.