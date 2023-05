Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati in oltre 10 interventi in tutta la Provincia. Segnalate, infatti, diverse piante di medie e grosse dimensioni crollate sulle sedi stradali a causa delle intense piogge di queste ore.

I paesi coinvolti sono: Cerrione, Zubiena, Biella, Bioglio, Strona, Mongrando, Cossato, Sala Biellese, Viverone, Callabiana e Caprile. Le squadre hanno provveduto a rimuovere gli alberi e rimettere in sicurezza le arterie stradali.