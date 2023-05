Picchio in difficoltà in mezzo alla strada, passante lo nota e lancia l’allarme VIDEO

Un passante nota un picchio in difficoltà in mezzo alla strada e, temendo per la sua incolumità, lancia l’allarme. Il fatto è avvenuto ieri, 19 maggio, nel comune di Camburzano. Sul posto, il personale preposto per il recupero degli animali che ha provveduto ad assistere il volatile. In seguito, è stato liberato nella boscaglia biellese.