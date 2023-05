Maltempo, massi precipitano al suolo a lato del Santuario di San Giovanni d’Andorno FOTO e VIDEO

Attimi di preoccupazione al Santuario di San Giovanni d’Andorno, dove un mucchio di massi di medie e grosse dimensioni si è staccato dalla parete precipitando con violenza al suolo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La strada è ora al momento non percorribile.

Sul fatto specifico è intervenuto il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “Erano in corso alcuni lavori di messa in sicurezza della parete, poi si sono interrotti per la pioggia battente di questi giorni. Ciò che avremmo rimosso noi con le macchine, ci ha pensato la natura col suo corso. Sottolineo che la strada era chiusa al traffico e alla viabilità e l’area cantierizzata e opportunamente segnalata. Proprio per non far correre alcun rischio a persone e cose”.