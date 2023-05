Ancora segnalazioni di piante cadute sulle strade del Biellese. In questo momento, è chiusa al traffico la Provinciale per Pettinengo a causa di un grosso albero caduto in mezzo alla carreggiata poco prima del semaforo di Zumaglia.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e agli AIB per le operazioni di rimozione, anche il sindaco Edoardo De Faveri.

Simili interventi si sono verificati anche a Ternengo, Masserano, Cossato, Mottalciata e Valdilana.