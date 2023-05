Due auto sono rimaste gravemente danneggiate a casa di una grossa buca presente sull’asfalto di via per Tollegno, a Biella. La segnalazione ai Carabinieri è giunta poco dopo la mezzanotte di oggi, 20 maggio, da parte di due automobilisti di 64 e 32 anni. Informato dell'accaduto anche il personale comunale che ha poi provveduto a rimettere in sicurezza l’arteria stradale.