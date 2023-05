Ancora piante cadute per strada: interventi a Bioglio, Cossato, Pollone e a Valdilana FOTO

Nella mattinata di oggi, sabato 20 maggio, anche la Protezione Civile di Vigliano Biellese è stata impegnata sulla Strada delle Ramazze che da Pollone porta al Favaro per rimuovere una pianta caduta; in tal sede, è stata interessata anche la linea elettrica ma grazie all’intervento delle squadre Enel è stato possibile il ripristino.

Altri alberi crollati sotto il peso delle piogge sono stati segnalati a Cossato, Bioglio e Valdilana: in questo caso sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.