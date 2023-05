20 maggio: Giornata Mondiale delle Api. Visite guidate alla “Oasi delle Api, casiddos di Nuraghe Chervu”

La semina autunnale di essenze nettarifere nella striscia antistante l’Oasi delle Api ha già portato in fioritura la facelia (Phacelia tanacetifolia Benth., 1853) e il trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L., 1753).

Quando il tempo migliorerà riprenderanno le visite pubbliche e gratuite, guidati dal dott. Paolo Detoma, presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori. Con il rialzo delle temperature e l’inversione delle avverse condizioni meteorologiche anche le api riprenderanno le loro visite alle piante mellifere antistanti le loro arnie.

Nel mentre, continua il monitoraggio per escludere la presenza di nuove celle reali ed evitare che vi siano larve in età per essere allevate a regina: essendosi liberate molte celle di covata si presume che la regina abbia potuto ricominciare la deposizione e sia cessata la febbre sciamatoria.

È possibile prenotare visite guidate gratuite da effettuare giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 18:00 in poi (prenotazione, info e contatti: Idillio: 334 345 2685).

Oggi, 20 maggio 2023, è la giornata mondiale delle api. Le api sono la vita, non lasciamo che scompaiano!