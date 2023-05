Nuovo look a Biella per piazza San Paolo, c'è il progetto definitivo, foto Mattia Baù

E' pronto il progetto definitivo di rinnovamento di Piazza San Paolo.

L'8 marzo 2021 il Comune di Biella ha approvato il progetto preliminare per l’attuazione dell’intervento denominato “piazza Vittorio Veneto riqualificazione ambientale”. Circa 700 mila euro il valore del progetto. A finanziarlo saranno i fondi ottenuti come territorio confinante con la Regione Valle d’Aosta potendo fruire del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2018-2019- 2020”.

Per l'attuazione del progetto presso Piazza Vittorio Veneto si è perso però necessario lo spostamento dell’area d’interscambio dei mezzi di trasporto pubblico presso la piazza antistante la Stazione Ferroviaria, Piazza S. Paolo, già individuata come nodo “Movicentro” a livello regionale.

Dovendo essere tra loro sincronizzate, prima le attività progettuali e quindi la realizzazione di tali interventi in Piazza S. Paolo e in Piazza Vittorio Veneto il Comune ha dunque provveduto ad affidare il servizio tecnico di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento in piazza Vittorio Veneto all’Arch. Corrado Rinaudo dello Studio di Architettura Balbi Rinaudo, con sede in Alessandria. E allo stesso progettista è stata affidata la progettazione del riammodernamento di piazza San Paolo. In questo caso il progetto vale 250 mila euro.