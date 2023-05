Biella: Via Diaz, buche profonde che son diventate piscine. Residenti esasperati - Foto Ciccarelli per newsbiella.it

"La situazione dura da tempo, peggiora e nessuno si è mai preoccupato della condizione di questa via" i residenti esasperati devono fare lo slalom tra buche profonde e dissesto del manto stradale che occupa la maggior parte della via per raggiungere le proprie abitazioni e le loro attività. "Eravamo disposti a sistemarla a nostre spese, ma senza una autorizzazione per capire se ne abbiamo facoltà, incorriamo addirittura in una sanzione. Eppure paghiamo regolarmente le tasse come tutti i biellesi, evidentemente siamo una periferia di serie b di cui nessuno si occupa".