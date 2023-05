Ultimo appuntamento con il Caffè del Benessere, si parla di Fake News, “bufale”, FOTO

Martedì 23 Maggio ore 15 presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni a Biella, dietro le poste centrali, in collaborazione con i Volontari dell'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano "Caffè del Benessere" su "Come reperire informazioni attendibili e veritiere in sanità" che ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per individuare e selezionare le fonti informative più appropriate in campo sanitario nel contesto dell'attuale panorama informativo ove i social vanno per la maggiore come mezzo per informarsi. Verrà illustrata la relazione, del dott. Jon Scotta e della dr.ssa Roberta Maoret che spiega come nascono le Fake News o “bufale”, notizie prive di fondamento, che vengono fatte circolare in rete. La ripetitività con cui vengono presentate le rendono troppo spesso “verosimili” e a volte in grado di generare false e pericolose credenze nella popolazione che sovente diventa vittima di piccole e grandi macchinazioni .

Al termine delle riunione il solito rinfresco offerto dagli organizzatori. I Caffè del Benessere a Biella riprenderanno dopo la pausa estiva.

I Caffè del Benessere rientrano nel progetto "AccompagnaMenti", che ha come capofila AMA Biella, è finanziato dalla Fondazione Biverbanca ed ha come obiettivo l'assistenza domiciliare di malati con demenza.

Ulteriori informazioni presso ANZITUTTO (tel. 346 185 6912) o Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi (tel. 015 1515 3132).