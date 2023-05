Al Sociale di Biella pubblico delle grandi occasioni per i 150 anni del CAI (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni al Teatro Sociale di Biella per la serata spettacolo, andata in scena ieri sera, 19 maggio, per i 150 anni del CAI. In tale occasione, è stata svelata l’opera realizzata dall’artista Daniele Basso per il lieto traguardo, dedicata allo spirito di intraprendenza che da sempre anima chi va in montagna. A partire proprio da Quintino Sella che del CAI è stato ideatore. A seguire, ha avuto luogo lo spettacolo “Sui passi di Quintino”, curato da Storie di Piazza e Coro Genzianella.

Sempre ieri, alle 11, si è tenuto al cimitero Bosco la commemorazione di Quintino Sella, fondatore del CAI e presidente onorario della sezione, con dedicazione dell’albero dei 150 anni ai soci e una dedica speciale a ricordo dei soci ebrei cancellati nel 1939. Infine, alle 16, alla Biblioteca Civica di Biella, si è svolta la presentazione della sezione Montagna del Premio Biella Letteratura e Industria e del libro dei 150 anni. A seguire, con testimonianze e letture a cura degli studenti, la storia del CAI Biella attraverso alcuni dei suoi protagonisti.