Mongrando: Una raccolta firme contro l'invio di armi appoggiata dal Sindaco Filoni

Riceviamo e pubblichiamo dal Sindaco di Mongrando Antonio Filoni:

"Si può fare qualcosa contro l’invio delle armi, contro le sanzioni, contro la violazione dell’art. 11 della Costituzione Italiana in merito alla guerra? Sì. Ho dato la mia disponibilità a raccogliere le firme per la raccolta promossa dal Comitato “Italia per la Pace – Ripudia la guerra” perché credo che la maggioranza del Popolo italiano sia contraria a questa follia suicida.

Puoi firmare Referendum ITALIA PER LA PACE – RIPUDIA LA GUERRA.

 Ai banchetti elenchi ogni giorno su TelegramHttps://t.me/referendumRipudiaLaGuerra

 Presso l’ufficio Protocollo del Comune di Mongrando dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 Online presso la piattaforma https://referendumripudialaguerra.it/firma-online/