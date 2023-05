Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, un "anello destrorso" ... un classico biellese, FOTO

Oggi con il tester di percorso Ebike Biella si decide per un percorso classico "a salire" in modo che se dovesse arrivare la pioggia prevista, il rientro sarebbe più agevole. Raggiunto Mongrando si entra in Serra per la via più classica. Il fondo umido è ottimo e si viaggia bene con solo qualche ostacolo (piante cadute nelle settimane scorse) a rallentare un po' l'andatura. Raggiungere e superare Andrate fino all'imbocco del "Tracciolino" sembra un attimo...Il Tracciolino rappresenta un percorso quasi obbligato per un riavvicinamento alle più immediate montagne biellesi, peccato che a volte risulti un po' noioso con i suoi oltre 20 chilometri che si snodano da Andrate a Oropa.

In prossimità di Pian Paris optiamo per un "balzo in alto" ed imbocchiamo la strada (privata) che conduce all'Alpetto Superiore (noto anche come Baita Ronchetta) e poi all'altare Frassati poco sopra a quota 1500. La parte successiva è divertentissima, una discesa dapprima dolce sul sentiero che conduce alla strada poderale che sale dalle "Villette con una seconda parte più ripida ma sempre senza brutte sorprese fino ad imboccare il traverso che conduce a Oropa Bagni.

Altro classico è il percorso del "trenino" sempre facile e divertente in entrambe le direzioni. Più tecnica invece la salita alla Torre della Burcina passando da dietro, cioè dal Favaro. Tutt'altro che banale.

Rientriamo scendendo la Burcina sulla via principale del parco piena di "passeggiatori della domenica pomeriggio", alcuni dei quali visibilmente rallentati dai postumi di pranzi abbondanti.. Sempre meglio del divano comunque... Chiudiamo l'uscita con 63,94 km, 1.489 d+ in 4h15 e con una sosta al Vecchio Ciliegio di Pollone dove ci aspetta una birra oggi certamente guadagnata!

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi.. Per info 335 825 7613