Trofeo Squillario, tutto è pronto per la 72° edizione - FOTO

La presentazione del 72° Trofeo Squillario - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Il primo vincitore fu Ezio Salza il 24 settembre 1950.

Stiamo parlando del Trofeo Squillario, gara ciclista della Categoria Allievi aperta alle rappresentative regionali, che domenica 11 giugno disputerà la 72° edizione grazie all'organizzazione del Velo Club Piatto.

Ieri, giovedì 18 maggio, presso la Sala Polivalente del Comune di Piatto, si è tenuta la presentazione della gara con Luca Botta ed il Presidente Massimo Quaglia a fare gli onori di casa per Velo Club Piatto.

Tante le collaborazioni che hanno permesso l'organizzazione della corsa, che Massimo Quaglia ha ringraziato per la presenza: “Antonio Pusceddu del Comune di Biella, grazie al quale riusciamo a fare gli eventi. il Parroco di Piatto Don Luigi, il Consigliere Provinciale Mariano Zinno, il vincitore dell'edizione 1969 Primo Castello, il Pedale Valsesiano. In tema di collaborazioni quest'anno ci sono due novità: il Velo Club Castelletto Cervo e la Protezione Civile di Vigliano presente con il Presidente Daniele. Infine ringrazio il Sindaco Enzo Giacomini che ci ospita per la presentazione”.

Il primo cittadino Giacomini ha continuato i ringraziamenti a cominciare proprio dal primo vincitore Ezio Salza, e dai volontari che, con le loro bandierine lungo il tracciato, permettono lo svolgimento della corsa.

“Ringrazio anch'io – dichiara Giacomini - Pusceddu, Zinno e Don Luigi. E ringrazio per la presenza Giorgio Grosso di Terra della Lana, il Presidente Onorario Velo Club Gianpaolo Botta ed il delegato federale Mauro Finati. Ogni gara ciclistica è uno scenario variopinto di colori con tutti i ciclisti e le loro maglie colorate”.

Al termine del suo intervento, il Sindaco ha consegnato al Velo Club Piatto il trofeo della 72° edizione del Trofeo Squillario.