Non si sono spaventati per la pioggia e in serata si sono presentati alla partenza in piazza Chiesa e sono partiti per la Corricossato edizione 2023. Di corsa o in cammino, sono arrivati tutti in piazza del mercato coperto accolti dagli stand gastronomici già intenti la cena ai visitatori.

Una veloce premiazione per gli atleti e poi la serata è proseguita tra musica e gastronomia.