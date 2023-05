Le sedi di Cossato e di Ponzone di Lega Salvini Premier rivedono gli orari di apertura

Nella serata di giovedì 18 maggio Lega Salvini Premier sezione di Cossato si è riunita con alcuni dei suoi militanti ed amministratori comunali dal Vicesindaco Furno Marchese, l'assessore Bocchio Chiavetto, il consigliere Brandalese e alla presenza del Segretario Provinciale, Roberto Simonetti. Tanti gli argomenti affrontati durante la serata, oltre al rinnovo delle tessere militanti.

Sarà impegno della segreteria cittadina aprire le sedi di Cossato e Ponzone nelle ore diurne affinchè si possano incontrare i cittadini per ascoltare le loro richieste e confrontarsi sulle varie iniziative che la Lega sostiene nei Comuni, in Regione e al Governo. Durante la serata si è parlato soprattutto del futuro del territorio, a poco più di un anno dalle elezioni amministrative che coinvolgeranno il Comune di Cossato in primis, per le quali la Lega vorrà essere, come sempre, protagonista e motore della compagine amministrativa, avvalendosi delle competenze costruite sul territorio in anni di buona amministrazione da parte dei suoi sostenitori e militanti.

Nostro desiderio è anche quello di aumentare la nostra offerta grazie alle esperienze di nuovi ingressi al fine di produrre una proposta ancor più variegata e completa per governare al meglio Cossato per altri cinque anni.