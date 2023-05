Uniti per il biellese: Plogging in Baraggia

Si terrà sabato 20 maggio l'evento organizzato dall'associazione sportiva Nabumbo in collaborazione con NaturalBoom, ANG&OS, Carrozzeria Campagnolo, BiellaSport, Conad Candelo e con il Patrocinio dell’Ente di Gestione Aree protette Ticino e Lago Maggiore e di tutti i Comuni della Baraggia Biellese: Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata, Salussola, Verrone e Villanova Biellese.



Un'escursione sportiva, semplice e adatta a tutti, che si unisce ad un'opera di sensibilizzazione ed azione ambientale per ripulire le zone più bisognose della Savana Biellese.



“L'idea – spiega la Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette Ticino e Lago Maggiore, Erika Vallera - nasce a seguito di una segnalazione sui social di Massimiliano Tarello di alcuni abbandoni di rifiuti nell'area della Baraggia biellese. Dopo la lettura di quel post ho contattato Massimiliano ed i Sindaci del territorio ed abbiamo organizzato un tavolo con tutti i Comuni della Baraggia Biellese. In una mattinata, grazie alla bella sinergia fra tutti i soggetti coinvolti, è nata questa bella iniziativa che unisce un'attività di sensibilizzazione ambientale con una giornata di pulizia del territorio.”



Non solo plogging ma anche recupero artistico. Nella mattinata di sabato 20 maggio infatti, mentre i volontari puliranno alcuni punti della Baraggia, un artista – il muralista SEACREATIVE - realizzerà una vera e propria opera d'arte su un immobile degradato presente presso l'area verde di Castellengo a Cossato.



Qualche dettaglio sull'organizzazione...



Che attrezzatura serve per partecipare alla mattinata di pulizia? Durante l'evento verrà distribuita gratuitamente l'attrezzatura necessaria alla raccolta dei rifiuti sempre in sicurezza (pinza, guanti e sacchetti offerti da Campagnolo/Natural Boom)



Cos’è il plogging? E' un'attività che unisce la raccolta dei rifiuti e l'attività fisica. L’escursione, gratuita, verrà accompagnata da istruttori sportivi qualificati, guida escursionistica ambientale riconosciuta e da guardiaparco dell’Ente G.A.P. Ticino e Lago Maggiore.



Come partecipare?



Per iscriversi è indispensabile confermare la propria presenza entro giovedì 18 maggio telefonando a Massimiliano (Nabumbo SSD) 328-4061330. Per questioni organizzative non sarà ammessa la partecipazione dei non iscritti. Posti limitati.



Quando e dove?



L’attività è prevista per sabato 20 maggio 2023 dalle ore 10:00 alle 13:00, ritrovo a Candelo (BI) in Via Castellengo/Strada vicinale Baraggia al parcheggio Riserva Naturale.



Il plogging si svolgerà anche in caso di debole maltempo; nel caso in cui, invece, il meteo in loco fosse inidoneo verrà fornita comunicazione tempestiva non appena le previsioni lo consentiranno.



L'escursione potrà essere interrotta o subire cambiamenti in qualsiasi momento in caso di condizioni meteo avverse o in qualsiasi situazione gli accompagnatori lo reputassero necessario.



Cosa indossare e portare?



Scarponcini da trekking, alti o bassi purché con suola idonea; Abbigliamento a strati e si consigliano pantaloni lunghi; Acqua; Snack; Crema solare, cappellino e occhiali da sole.