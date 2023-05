Ronco: "La bottega dei ricordi", raccontarsi e far comunità

Il comune di Ronco Biellese ha organizzato un corso di formazione chiamato “Bottega dei Ricordi”, destinato a volontari disponibili ad imparare a raccogliere le storie dei nostri anziani. Condividere la storia e le emozioni di una vita è un modo originale ed efficace per allargare le relazioni e per contrastare l’isolamento. Prima della comparsa della scrittura, la storia era costruita e tramandata esclusivamente attraverso i racconti degli anziani, considerati saggi perché ricchi di esperienze. Anche i bambini amano ascoltare i racconti dei propri nonni.

Per loro è un’esperienza magica, che li aiuta a conoscere le tradizioni e i valori della comunità in cui crescono. Oggi, sommersi da miriadi di emozioni fantastiche, tendiamo a dare meno spazio ed attenzione ai racconti dei nostri nonni, i quali, spesso, sono convinti che le loro storie siano poco interessanti, oppure non si sentono capaci di raccontare o non sono consci della loro ricchezza. Come disse Pablo Neruda, “ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi, la legga e gliela racconti”. Il prof Savino Calabrese, docente presso la Libera Università dell’autobiografia di Anghiari, ha incontrato otto volontari in diverse serate dell’inverno scorso.

Successivamente, i volontari hanno intervistato altrettanti anziani che vivono a Ronco Biellese ed hanno registrato i loro racconti in 4 incontri della durata di circa un’ora. Le registrazioni sono state poi trascritte, riviste insieme agli intervistati e stampate in un libretto, la cui copertina è stata disegnata da altri volontari resisi disponibili. È stata un’esperienza emozionante per tutti. Le vite degli anziani sono patrimonio culturale della nostra terra: storie di accoglienza, di solidarietà, di fatiche e di gioie che testimoniano come nessuno sia vissuto invano e non debba essere dimenticato.

Queste biografie verranno presentate sabato 20 maggio alle ore 16, presso la Fornace di Ronco Biellese (davanti ai locali della proloco), in via Roma 51, insieme agli amici di Ars Teatrando, che leggeranno alcuni brani dei racconti. Gli anziani che hanno dato la disponibilità a raccontarsi consegneranno la loro biografia a chi desiderano ed alla comunità, che le custodirà nella biblioteca civica del paese.