I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 19, 20, 21 maggio

I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 12, 13, 14 maggio

Venerdì 19 maggio

- Oropa, 150 anni CAI Biella, ore 11 Al Cimitero Bosco, Commemorazione di Quintino Sella. A seguire dedicazione dell’albero dei 150 anni ai soci con una dedica speciale a ricordare i soci ebrei cancellati nel 1939.

- Biella 150 anni CAI Biella, ore 16 alla Biblioteca Civica di Biella presentazione della sezione Montagna del Premio BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA e del libro dei 150 anni. A seguire, con testimonianze e letture a cura degli studenti, la storia del CAI BIELLA attraverso alcuni dei suoi protagonisti.

- Biella, 150 anni CAI Biella, ore 21 Al Teatro Sociale, piazza Martiri della Libertà, serata spettacolo con lo svelamento dell’opera realizzata dall’artista Daniele Basso. A seguire, con Storie di Piazza e Coro Genzianella, lo spettacolo “Sui passi di Quintino”.

- Cossato, festa del risotto dei donatori, Corricossato: Camminata ludico motoria per le Vie del paese: 10° edizione Iscrizioni a partire dalle ore 17:30 presso Piazza Croce Rossa Partenza alle ore 20:00 presso Piazza della Chiesa. Termine in Piazza Croce Rossa al Festival dei Risotti organizzato da Fidas Cossato. Iscrizione gratuita per i minorenni, € 3,00 altri partecipanti

- Mongrando, festa di primavera, cena e musica

- Ronco, via Roma 40 Dall'argilla al vaso, laboratorio

- Vandorno, dalle 18 Festa di primavera alla scuola elementare dell'associazione genitori

- Biella, il Liceo “A. Avogadro” dedicherà una serata di parole e musica alla figura di Franco Battiato, alle 20:45

- Gaglianico, all'auditorium alle 21 a Gaglianico spettacolo "Roba da matti"

- Occhieppo Inferiore, al Polivalente Gianluca Manzi terrà la conferenza "Igiene digitale, uso corretto delle nuove tecnologie" alle 10 per gli allievi delle scuole, alle 20,30 "Nuove tecnologie e sicurezza" per gli interessati

- Ponderano, all’oratorio della parrocchia di San Lorenzo alle 21 ci sarà “Dante in giallo”, una serata alla scoperta dei misteri della Divina Commedia con Giulio Pavignano.

- Valdilana, "Venerdì letterari", con Fulvio Conti si affronta il tema “Filantropia e cosmopolitismo, virtù stoiche del mondo romano”.

Sabato 20 maggio

- Cossato, festa del risotto dei donatori, Raduno statico Auto, a cura del Club Alfa Romeo di Biella; alle 18:00 Pompieropoli, con la scquadra VV.FF. Gruppo di Cossato e alle ore 21:30, serata musicale con “Sempre noi, Max Pezzali 883 Tribute Show”.

- Biella, 150 anni CAI Biella, dalle 9 alle 18 A Cittadellarte l’Assemblea dei delegati. Aperto al pubblico ci sarà però per il CAI-SHOP con la vendita di libri e gadget e lo stand di POSTE ITALIANE per l’ANNULLO POSTALE.

- Cossato, LA SCUOLA SCENDE IN PIAZZA E ... IN TEATRO Piazza Tempia e Teatro comunale dalle ore 14.00 alle ore 21.00. Stand espositivi delle scuole del territorio allestiti nei PORTICI DEI CONDOMINI PIEMONTE E AGORÀ (EX VESTA), alternanza di saggi e spettacoli delle scuole a Teatro. Ore 16.30 Consegna a Teatro Cossatoshop assegno virtuale a sostegno progetto LIS

- Mongrando, festa di primavera, passeggiata, gara di bocce, cena e musica

- Valdilana, via Guglielmo Marconi, 23 Opening Casa Zegna dalle 11 alle 17

- Ponderano, spettacolo "La solidarietà che unisce" alle 21, testimonianze, musica, spettacolo al centro sociale di Ponderano.

- Verrone, 17° camminata alpina, 9° Memorial Trinchero. Ritrovo 16,30, partenza 18,30 presso sede Gruppo Alpini

- Biella, inaugurazione ore 17.30 mostra LEGÀMI - Quando la Scultura incontra la Fiber Art, curata da Dina Pierallini e Valentina Redditi, Oratorio del Santo Sudario al Piazzo.

- Gaglianico, all'auditorium va in scena "Le Trois Femmes" ingresso libero, dalle 21

- Occhieppo Inferiore 5° Concerto - MUSICHE DAL COMMONWEALTH ore 21, presso la piazza comunale (in caso di maltempo, il concerto si terrà presso il salone polivalente)

- Candelo, dalle 15 alle 16.30, la Biblioteca civica “Livio Pozzo” di Candelo accoglierà i piccoli partecipanti per proporre loro filastrocche e laboratori.

- Pralungo, festa della fondazione della Fanfara, alle 16 al polivalente

- Biella, 150 anni CAI Biella, ore 21 SERATA EVENTO AL TEATRO SOCIALE, DIVERSI ALPINISMI. STORIE DI MONTAGNA. Il direttore de La rivista del CAI intervista alcuni grandi nomi dell’alpinismo italiano, e alcuni che grandi nomi lo saranno.

- Candelo, dalle ore 10:00 alle 13:00, "Uniti per il Biellese", un'escursione sportiva, semplice e adatta a tutti, ritrovo in Via Castellengo/Strada vicinale Baraggia al parcheggio Riserva Naturale.

Domenica 21 maggio

- Cossato, festa del risotto dei donatori, alle ore 12:00, avrà inizio il pranzo con menù fisso; chiuderà l’evento la festa di chiusura alle ore 16:00, con l’accompagnamento musicale.

- Biella, Sensografie nell’ambito di Unidee residency programs di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto dalle 14,30.

- Salussola, via San Rocco 10, Pedalando tra arte contemporanea e natura, Tour guidato con accompagnatori qualificati della Regione Piemonte. 09:30 Ritrovo

- Candelo, dalle 10,30 visite sulla torre del Ricetto.

- Salussola, fr.San Secondo, Villa Cà Bianca Suoni in movimento 2023. (Chiesa di San Secondo fr.San Secondo di Salussola in caso di maltempo) Ore 17.00 concerto

- Bielmonte, Cascina Caruccia, Oasi Zegna, Qi Gong per bambini dalle 9.30 alle 12.30

- Castelletto Cervo, il Monastero Cluniacense di Cantone Chiesa, a Castelletto Cervo, sarà aperto ai visitatori dalle 15 alle 18.

- “Giornate dei Mulini”. L’Associazione Mulino Susta di Soprana manterrà aperta la cellula Ecomuseale “Ex Mulino Susta” sito in Valdilana (BI) fr. Lanvario, 62 (Municipalità di Soprana) domenica 21 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

- Mongrando, festa di primavera, ore 8 San Michele e-bike giro Truccobello, pranzo, battesimo della sella alle 15, gara di bocce, cena e musica

- Campiglia, frazione Riabella, Distaca La Crava Run. Ritrovo alle 8, partenza 9,30. C'è anche la Distachina per i più piccoli che parti alle 9,45.

- Vigliano, Massazza e Biella, XIII Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, ADSI Villa Era a Vigliano sarà aperta al pubblico, come anche a Biella Piazzo saranno visitabili gli spazi al primo piano di Palazzo La Marmora dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e il castello di Massazza dalle 10 alle 18.

- Cossila San Grato, 3° Festa del nuovo oratorio, 10,15 accoglienza, ore 11 Santa Messa, dalle ore 14,30 tanti giochi e Rigiocattolo. Alle 16 si danza per la pace.

- Mottalciata, si commemoreranno i Partigiani vittime dell'eccidio consumato in Mottalciata 79 anni or sono. Il ritrovo, sempre alle ore 11,00, sarà IN CASO Dl MALTEMPO alla chiesa di San Vincenzo

- Bielmonte, “Bomb fiorito”, una giornata in sella a e-bike, mtb o gravel alla scoperta delle straordinarie fioriture dell’Oasi Zegna, con partenza presso Baso alle 10, ritrovo alle 9.30

- Gli Amici di Bagneri ripropongono l’appuntamento di maggio per scoprire gli alpeggi delle Salvine. La meta scelta quest’anno è il Pont Cabrin sul torrente Elvo. Il ritrovo è fissato alle 8 sul Tracciolino sopra Bagneri.

Mostre:

- Biella, auditorium di San Filippo Scorci di vita urbana, fino al 20 maggio

- Biella, fino al 18 giugno Sedi espositive: Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo, Mostra VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni

- Biella fino al 2 luglio Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario, Mostra: Legàmi

- Biella, fino al 2 luglio Biella, via Quintino Sella 54/b, Segno e Disegno - Il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l'eccellenza tessile biellese

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15 ottobre

- Valdilana, fino al 12 novembre Trivero, via Marconi, 23, Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea "E il giardino creò l'uomo"