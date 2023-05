Famiglie a teatro: al via l’edizione estiva della rassegna gratuita, ecco le date

Partirà domenica 28 maggio l’edizione estiva della rassegna “Famiglie a teatro” che quest’anno offrirà gratuitamente alle famiglie con bambini 4 spettacoli concentrati nei mesi di maggio e giugno nella cornice di Palazzo Gromo Losa.

Il primo appuntamento sarà: “La piramide invisibile - Alla scoperta dell'Antico Egitto”, domenica 28 maggio alle 18.30; uno spettacolo a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus / Teatro della Caduta. Un archeologo buffo, curioso e bizzarro conduce il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo. Dal 2020 si torna indietro di 5000 anni. Abbandoniamo la nostra e

Domenica 11 giugno alle 16.30 (con replica alle 18.30) avrà luogo “ L'Albero dei Regali” a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

Domenica 18 giugno alle 18.30 si continuerà con “Luna delle mie brame” messa in scena dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

Gran finale Sabato 24 giugno dalle ore 17.00 con “Performance In Urbana” - partenza alle ore 17.00 dalla Fons Vitae (inizio di Via Italia, angolo Viale Matteotti). A seguire spettacolo itinerante nei giardini di Palazzo Gromo Losa Dance the game - Palazzo Gromo Losa, ore 19.00 /replica alle ore 20.00 (max 50 persone per spettacolo) Art'è Danza - Opificiodellarte - Pratiche di Slancio.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno organizzati negli spazi interni di Palazzo Gromo Losa. Per info: 015 0991868