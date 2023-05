Due incontri con "La Fiaba - Associazione per la Pedagogia Steineriana APS"

La Fiaba - Associazione per la Pedagogia Steineriana APS, organizza due incontri per genitori, educatori e per tutti coloro che hanno a cuore l'infanzia. Saranno tenuti dalla Maestra Marinella Vaniglia ed il tema sarà IL DISEGNO IL GIOCO LE PAROLE DEI BAMBINI

Si terranno martedì 23 e 30 Maggio 2023, alle ore 20:45, presso la sede dell'APS, in via Mazzini, 31/A – Biella.